



В Черновцах планируют создание Центра истории города - 22.03.2018 09:52

Мэр Черновцов Алексей Каспрук подписал распоряжение о создании и работе в Черновцах Центра истории города.

В документе речь идет о создании в городском совете рабочей группы, котиорая займется изучением вопроса о создании Центра.

В рабочую группу будут включены депутаты и чиновники Черновицкого городского совета, историки, ученые, а также работники культуры. Предполагается, что до 20 апреля рабочая группа предоставит предложения касаемо создания Центра истории города в Черновцах.

Предполагалось, что под центр будут выделены 215,5 квадратных метров площади в помещении по улице Степана Бандеры, 1. Однако, данную площадь ранее уже предложили под создание Центра истории героев Буковины участникам антитеррористической операции и их родным.

Платиновая Буковина, Черновцы

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