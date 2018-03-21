Пропавшего кота вернули домой через 14 лет- 21.03.2018 16:44
Кот Томас-младший, которого хозяин не видел уже порядка 14 лет, вновь вернулся домой. Этот случай произошел в Соединенных штатах.
Как сообщает Перри Мартин, хозяин Томаса, из-за урагана он был вынужден переехать к своему другу в другой город. Томас-младший сбежал буквально через пару дней после переезда. Расстроенный владелец подавал объявления о розыске своего питомца, но результата не было, потому Мартин решил, что кот угодил под машину.
Спустя некотое время и несколько переездов Мартин снова возвратился в родной город. В марте 2018 года по телефону ему сообщили, что его кот нашелся, и с ним все в порядке.
Дело в том, что у Томаса-младшего был имплантирован чип с информацией о владельце. Странно, что за столько времени странствий - ведь кот отсутствовал около 14 лет - никто не обратился с ним к ветеринару, чтобы попробовать отыскать хозяина.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 21.03.2018 17:43
- 21.03.2018 17:40
- 21.03.2018 16:04
- 21.03.2018 15:26
- 21.03.2018 15:15
- 21.03.2018 14:14
- 21.03.2018 14:10
- 21.03.2018 12:46
- 21.03.2018 12:33
- 21.03.2018 12:15