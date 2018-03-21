



Пропавшего кота вернули домой через 14 лет - 21.03.2018 16:44

Кот Томас-младший, которого хозяин не видел уже порядка 14 лет, вновь вернулся домой. Этот случай произошел в Соединенных штатах.

Как сообщает Перри Мартин, хозяин Томаса, из-за урагана он был вынужден переехать к своему другу в другой город. Томас-младший сбежал буквально через пару дней после переезда. Расстроенный владелец подавал объявления о розыске своего питомца, но результата не было, потому Мартин решил, что кот угодил под машину.

Спустя некотое время и несколько переездов Мартин снова возвратился в родной город. В марте 2018 года по телефону ему сообщили, что его кот нашелся, и с ним все в порядке.

Дело в том, что у Томаса-младшего был имплантирован чип с информацией о владельце. Странно, что за столько времени странствий - ведь кот отсутствовал около 14 лет - никто не обратился с ним к ветеринару, чтобы попробовать отыскать хозяина.

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