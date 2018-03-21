



Скандал с утечкой данных Facebook - подробности - 21.03.2018 11:27

Социальная сеть Facebook допустила утечку данных многих десятков миллионов пользователей, и больше масла в огонь подливают западные медиа, по заявлениям которых утечка могла повлиять на результаты президентских выборов в США 2016 года.

Отметим, что данные порядка 50 миллионов пользователей Facebook из США были незаконно получены компанией Cambridge Analytica, что позволило продавать таргетированную рекламу политического содержания, и это могл в итоге оказать влияние на победу Дональда Трампа на выборах. По делу об утечке создателя Facebook Марка Цукерберга могут вызвать в американский Конгресс, также появилась информация о возможном расследовании от Евросоюза. В Facebook такую масштабную утечку данных отрицают.

В The New York Times полагают, что все началось с 2014 года с публикации психологического теста от сотрудника Кэмбриджского университета. Пройти тест можно было после авторизации через Facebook, причем, за прохождение теста пользователям предусматривалось денежное вознаграждение. В общей сложности предполагается порядка 800 тысяч долларов бюджета на прохождение теста. Таким образом, через авторизацию аккаунтов Cambridge Analytica могли и заполучить данные пользователей, а именно - профили пользователей, их друзей и подписчиков, и все, что с этим связано.

Примечательно, что тест распространялся именно в американском сегменте. Прошли тест порядка 270 тысяч пользователей из США, но стоит учесть также количество друзей у каждого из них, у некоторых их количество достигает нескольких тысяч. По информации от бывшего сотрудника компании Кристофера Уайли, статистика лайков пользователей, подробности данных ползволяют составить полноценный профиль пользователия, с учетом интересов, увлечений, особенностей характера, вплоть до политических взглядов, на что и делает упор таргетированная реклама. Кроме того, анализ лайков пользователя также позволяет спрогнозировать поведение пользователя как избирателя.

В период выборов в 2016 году Cambridge Analytica осуществляли сотрудничество с избирательными штабами кандидатов в президенты США Дональдом Трампом и Тэдом Крузом. Стивен Бэннон, который на тот момент возглавлял избирательный штаб Трампа, сейчас является вице-презиентом компании Cambridge Analytica. Кроме того, официально заявлено, что главным полем деятельности британской компании является "влияние на поведение пользователей в социальных сетях". Компания также проводит анализ целевой аудитории и предлагает проведение маркетинговых исследований.

Между тем, создателем того самого психологического теста является профессор психологии Кэмбриджского университета Александр Коган, англичанин с российскими корнями, также преподаватель Санкт-Петербургского университета. Также стоит отметить, что большинство сотрудников британской компании Cambridge Analytica - это англичане и канады. В то же время, по законам США, политической рекламой в США не имеют право заниматься иностранные компании.

Скандал с утечкой даных из Facebook разразился после публикаций в The New York Times и Guardian. Создатель соцсети Марк Цукерберг пока что на обвинения не отреагировал. В то же время, стало известно об увольнении из Facebook начальника службы безопасности.

Новости об утечке привели к падению на 7% стоимости акций Facebook в понедельник, 19 марта. После заявления о вызове Цукерберга в Конгесс США акции могут просесть еще больше.

Федеральная торговая комиссия США предполагает проведение расследования вопроса защиты конфиденциальных данных пользователей в Facebook. Европейская комиссия также планирует проведение собственного расследования в отношении социальной сети.

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