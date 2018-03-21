



Террористы на Донбассе срывают процесс отвода сил - 21.03.2018 10:48

Представители Совместного центра по контролю и координации на Донбассе сообщают, что незаконные вооруженные формирования срывают процесс разведения войск. В частности, стало известно об обстрелах боевиками позиций ВСУ в райоен Станицы Луганской, как сообщает украинская сторона СЦКК 21 марта.

В частности, обстрел имел место в 19:25 во вторник, 20 марта, на участке в районе Станицы Луганской,, где запланировано осуществление разведения сил и средств сторон, пророссийские боевиуки осуществили обстрел позиций Вооруженных сил Украины. Обстрел осуществлялся из стрелкового оружия.

Кроме того, до этого террористы открывали огонь по Станице Луганской 15 марта. Представители украинской стороны СЦКК заявляют, что российско-террористические формирования таким образом демонстируют нежелание оставлять удерживаемые ими позиции. Подразделения ВСУ со своей стороны готовы осуществить отвод сил и средств на указанном участке в зеркальном варианте. Предусматривается выполнение условий Рамочного соглашения Трехсторонней контактной группы.

Стоит отметить, что Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске 28 февраля 2018 года пришла к соглашению о возможномм разведении сил и средств сторон в зоне АТО в районе населенного пункта Станица Луганская. Отвод планировался на 5 марта 2018 года.

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