



Участники полуфиналов Евровидения 2018 - 20.03.2018 17:16

В 2018 году Лиссабон принимает международный песенный конкурс Евровидение. В нынешнем году, напомним, Евровидение пройдет в 63 раз.

Полуфинальные шоу состоятся 8 и 10 мая, и на 12 мая запланирован финал.

Стоит отметить, что в прошлом году, когда Евровидение принимала Украина, представительница от России не смогла принять участие из-за украинского законодательства. Теперь же, согласно обновленным правилам Евровидения, те артисты, которым запрещен въезд в страну, принимающую конкурс, не могут быть выбраны в качестве представителей.

Так, на сегодняшний день 43 страны подтвердили свое участие в Евровидении-2018. Окончательный отказ от участия озвучили Босния и Герцеговина, Андорра, Лихтенштейн, Косово, Монако, Турция, Словакия и Люксембург. Некоторые из стран отказались принимать участие из-за отсутствия поддержки, другие же - по финансовой причине.

По итогам жеребьевки были определены участники первого и второго полуфиналов. 8 мая в первой половине выступлений на сцену выйдут представители Болгарии, Литвы, Албании, Израиля, Чехии, Бельгии, Азербайджана, Эстонии, Исландии и Белоруссии. Во второй половине первого полуфинала выступают представители Ирландии, Македонии, Финляндии, Греции, Кипра, Хорватии, Армении, Австрии и Швейцарии.

В рамках второго полуфинала 10 мая выступят в первой половине шоу Молдавия, Нидерланды, Россия, Румыния, Австралия, Сербия, Норвегия, Сан-Марино, Дания. Во второй половине полуфинала будут выступать артисты Швеции, Грузии, Польши, Мальты, Украины, Латвии, Словении, Венгрии, Черногории и Польши.

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