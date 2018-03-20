



IBM создали миллиметровый нанокомпьютер - 20.03.2018 14:51

Самый маленький компьютер в мире, длина и ширина которого составляет по одному миллиметру, был представлен американской компанией IBM. Первый прототип комьютера сейчс проходит испытания и, как уже заявлено, будет работать с блокчейном. В ближайшие пять лет IBM намерена запустить такие миниатюрные компьютеры в массовое производство.

Преимущество столь маленьких вычислительных машин состоит в расширении сфер использования компьютеров. К примере, для систем "умный дом" такие компьютера придутся кстати, они пригодятся в авиации, автомобилестроении, охранных системах. Новый компьютер от IBM может быть предназначен для защиты товаров от подделки, краж, для отслеживания посылок.

Как отмечают производители, миниатюрный компьютер обладает процессором с несколькими сотнями тысяч транзисторов. Также компьютер оснащен оперативной памятью SRAM, солнечной панелью, модулем для обмена данными и фотоприемник, то есть, для приема и отправки информации используется специальный светодиод.

Вычислительная мощность такого микрокомпьютера приравнивается к мощности процессора 1990-х годов на архитектуре х86. В то же время, компания IBM не уточнила, о каком конкретно процессоре идет речь.

Себестоимость серийного производства одного такого компьютера от IBM, по заявлениям компании, составит не более 10 центов (то есть, порядка 2,6 гривен).

До этого званием самого миниатюрного компьютера в мире могло похвастаться устройство M3, создателями которого являются ученые Мичиганского университета. Мини-компьютер в длину составлял 4 мм, 2 мм в ширину при высоте в 4 мм. Компьютер был создан по многослойной схеме, с включением солнечной батареи, модуля оптической коммуникации, процессора, памяти, аккумулятора, радиомодуля и модуля питания.

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