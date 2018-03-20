Коматозный больной очнулся после отключения от аппаратов

- 20.03.2018 12:48
Коматозный больной очнулся после отключения от аппаратов

В австралийском городе Мельбурн после уличного нападения местный житель Бо Шортис впал в кому, и в таком состоянии пробыл больше месяца. Ни родные пострадавшего, ни медики уже не надеялись, что мужчина придет в себя. Однако все обернулось более оптимистично.

Мужчина является отцом троих детей в возрасте 7-12 лет. Все члены семьи простились с ним, когда он находился в бессознательном состоянии, и приняли решение об отключении от систем жизнеобеспечения. Как стало известно, через два дня после отключения Бо Шортис внезапони пришел в себя.

За эти два дня полиция открыла дело об убийстве, поскольку нападавшего на Шортиса удалось задержать. Мать и сестра пациента также начали готовиться к процессу похорон.

Донна Гриффитс, сестра Бо, отметила, что врачи были не в силах предпринять что-либо, чтобы спасти ее брата. Медики уверяли, что Шортис получил тяжелейшие травмы головы, не совместимые с жизнью, потому его решили отключить от аппаратов, не дождавшись выхода пациента из комы. Тем не менее, пострадавший не только пришел в себя, но и глобальнымх проблем со здоровьем у него также не возникло.

Сам Шортис отмечает, что, судя по всему, ему предстоит совершить что-то в своей жизни, потому его час отправляться на тот свет еще не настал. Сейчас мужчина восстанавливается уже дома, в кругу близких, посещая время от времени больницу для плановых осмотров.

 

Платиновая Буковина

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