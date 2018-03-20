



Выходные в Украине на Пасху 2018 - 20.03.2018 12:31

В апреле 2018 года у граждан Украины будет всего два дополнительных выходных. Речь идет о 9 и 30 апреля.

Так, всего в апреле нынешнего года в соответствии с календарем праздников будет 11 выходных дней, с учетом обычных выходных и праздничных дней. В нынешнем году праздник Пасхи приходится на 8 апреля, и поскольку этот праздник всегда отмечается в воскресенье, то следующий за ним понедельник будет выходным. Таким образом, на Пасху 2018 украинцы будут отдыхать традиционно три дня - с 7 по 9 апреля, с субботы по понедельник включительно.

Кроме того, празднование Международного дня солидарности трудящихся - 1 мая - также окажет влияние на рабочие дни в апреле. В нынешнем году 1 мая приходится на вторник. Поскольку этот праздник является государственным выходным, то было решено для комфортного празднования объединить его с выходными. То есть, после субботы и воскресенья 28-29 апреля следуют 30 апреля, который также будет выходным днем и, собственно, 1 мая. То есть, на майские праздники украинцы смогут спланировать свой досуг и отдохнуть в течение четырех дней.

Что касается дня 30 апреля, то он переносится на следующую субботу, 5 мая.

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