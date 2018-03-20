



Без питьевой воды могут остаться 5 млрд человек - 20.03.2018 11:44

Свыше половины населения Земли в обозримом будущем могут иметь проблемы с наличием питьевой воды. Причем, такие плачевные последствия деятельности погут настичь человека уже через каких-то 30 лет.

Такую информацию изложили на 8-м Всемирном форуме по водным ресурсам в докладе Организации Объединенных Наций.

Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле отметила, что к использованию водных ресурсов планеты необходимо подходить по-новому, учитывая ряд проблем, ваызванных климатическими измениями и ростом населения. Если положение вещей оставить без изменений, то порядка 5 миллиардов человек уже к 2050 году практически лишатся питьевой воды, и такая проблема возникнет в ряде регионов.

По всей планете водоемы с пресной и не только водой становятся все более загрязненными, в связи с чем качество воды снижается, и проблема наличия питьевой воды становится более острой.

По заявлениям экспертов, качество воды будет ухудшаться, что принесет человечеству еще больше угроз и проблем. Потому меры в данном вопросе необходимо принимать в экстренном порядке.

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