Без питьевой воды могут остаться 5 млрд человек- 20.03.2018 11:44
Свыше половины населения Земли в обозримом будущем могут иметь проблемы с наличием питьевой воды. Причем, такие плачевные последствия деятельности погут настичь человека уже через каких-то 30 лет.
Такую информацию изложили на 8-м Всемирном форуме по водным ресурсам в докладе Организации Объединенных Наций.
Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле отметила, что к использованию водных ресурсов планеты необходимо подходить по-новому, учитывая ряд проблем, ваызванных климатическими измениями и ростом населения. Если положение вещей оставить без изменений, то порядка 5 миллиардов человек уже к 2050 году практически лишатся питьевой воды, и такая проблема возникнет в ряде регионов.
По всей планете водоемы с пресной и не только водой становятся все более загрязненными, в связи с чем качество воды снижается, и проблема наличия питьевой воды становится более острой.
По заявлениям экспертов, качество воды будет ухудшаться, что принесет человечеству еще больше угроз и проблем. Потому меры в данном вопросе необходимо принимать в экстренном порядке.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 20.03.2018 17:55
- 20.03.2018 17:16
- 20.03.2018 16:47
- 20.03.2018 16:10
- 20.03.2018 15:25
- 20.03.2018 14:51
- 20.03.2018 12:48
- 20.03.2018 12:31
- 20.03.2018 11:28
- 20.03.2018 10:57