Хокинг сделал свое последнее открытие перед смертью

- 19.03.2018 15:57
Хокинг сделал свое последнее открытие перед смертью

Свою теорию касаемо обнаружения параллельных вселенных известный ученый-астрофизик Стивен Хокинг сформулировал незадолго до своей смерти.

Коллеги Хокинга, который ушел из жизни 14 марта 2018 года, отмечают, что последняя работа ученого раскрывает новаторскую математическую теорию, согласно которой космические аппараты могут искать следы "больших взрывов" в космосе.

В редакции одного из популярных научных журналов в настоящее время на рассмотрении находится статья "Плавный выход из бесконечной инфляции". Вполне вероятно, что эта работа Стивена Хокинга может стать его наиболее весомым вкладом в науку и исследований. Некоторые ученые подчеркивают, что от Хокинга неоднократно ускользала Нобелевская премия, и если бы до смерти астрофизика была доказана высказанная им теория, он вполне мог бы рассчитывать на своего "нобеля".

В научной статье, возможно, будет раскрыт ответ на вопрос, озвученный в теории безграничного предложения. Речь идет о Модели Хартла-Хокинга, соьгласно которой после Большого взрыва образовалась Вселенная. Данная теория предусматривает мгновенное расширение Вселенной после Большого взрыва из крошечной точки в прототип современного мира, в котором мы живем в настоящее время. Название, данное этому процессу - инфляция. Кроме того, озвученная теория подразумевает наличие множества "больших взрывов", в результате которых обращовалось большое количество других вседенных. Таким обазом, имеет место математический парадокс - так называемая мультивселенная. Однако, наличие такой мультивселенной измерить или проверить не представляется возможным.

По словам профессора космологии в Университете Дарема Карлоса Френка, идеи Стивена Хокинга в будущем откроют отличные перспективы покиска других вселенных.

Платиновая Буковина

Ключові слова: параллельные вселенные стивена хокинга, стивен хокинг последнее открытие, модель хартла-хокинга, теория мультивселенной

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