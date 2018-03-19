



Когда переводить часы на летнее время 2018 - 19.03.2018 14:13

В воскресенье, 25 марта, Украина переходит на сезонное - летнее время. Переход часов на летее время подразумевает перевод стрелок часов на час вперед, то есть, поспать удастся утром на час меньше.

В Украине традиционно часы на сезонное время переводятся в последнее воскресенье марта на летнее время, и в последнее воскресенье октября - на зимнее. При переводе часов на летнее время часы переводятся в 3:00 25 марта на час вперед.

Переход на летее время дается тяжелее, поскольку на сон будет выделено на 1 час времени меньше. Могут возникнуть проблемы с самочувствием - раздраженность, головные боли, утомляемость, снижение трудоспособности, даже депрессии. Людей с сердечными заболеваниями перевод на сезонное время беспокоит больше всего, потому готовиться к переводу часов стоит заранее - хотя бы за неделю.

В течение недели можно пробовать укладываться спать на 15 минут ранее, чем за день до этого. Перед сном полезно проветрить спальну, снизив температуру воздуха в комнате. Перед сном лучше отказаться от бодрящих напитков - крепкого чая, кофе, спиртного. Также для крепкого сна лучше всего не просматривать социальные сети и вообще отказаться от использования гаджетов в постели. Отлично помогут настроиться на сон прогулки на свежем воздухе вечером. Последний прием пищи - ужин - должен быть не позднее, чем за 3-4 часа до сна, и не быть тяжелым для пищеварения. Также вечером стоит подумать об одежде на следующий день, о завтраке и вещах, которые вам понадобятся завтра. Несложные приготовления с вечера сэкономят вам время утром следующего дня, тем более, с учетом перевода часов.

Проснуться с утра поможет приятная ритмичная музыка. Также нелишним будет контрастный душ, который бодрит не хуже чашки ароматного кофе с утра.

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