В Южной Корее продают мороженое от похмелья- 19.03.2018 12:24
В Южной Корее в ассортименте местных продуктовых магазинов появилось необычное мороженое. Замороженный десерт под названием Gyeondyo-bar - "держись" в переводе - способен облегчить состояние во время похмелья, как заявляют производители.
Так, мороженое имеет фруктовую оболочку со вкусом грейпфрута. Внутри мороженого присутствует наполнитель из сока плодов изюмного дерева.
Главной особенностью плодов изюмного, или конфетного дерева является их способность лечить похмелье. Это свойство плодов конфетного дерева стало известно в XVII столетии.
В магазине, где продается антипохмельное мороженое, заверяют продавцы, что десерт отлично поможет тем, кто накануне перебрал с алкоголем, а на следующее утро нужно вновь приниматься за работу. Употребление Gyeondyo-bar позволит облегчить любые страдания, связанные с похмельем.
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