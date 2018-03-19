



За Путина в РФ проголосовали 76% избирателей - 19.03.2018 11:29

В России 18 марта прошли выборы президента Украины. Российская Центральная избирательная комиссия сообщает о 99,84% обработанных бюллетенях.

Ожидаемо на выборах победу одерживает действующий президент Владимир Путин. За него проголосовало большинство избирателей - 76,67% людей, что примерно равно 56,1 миллиону человек.

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин набрал 11,79% голосов, и за него проголосовали 8,6 миллиона человек. На третьем месте по результатам - лидер ЛДПР Владимир Жириновский, которого поддержали 4,1 миллиона человек, или 5,66% избирателей. Ксения Собчак, баллотировавшаяся от "Гражданской инициативы", а также лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский набрали 1,67% и 1,04% голосов соответственно.



Явка на президентских выборах в России составила 67,43%.



В оккупированном Крыму, несмотря на бойкот выборов, в ЦИК заявляют о 90-процентной поддержке Путина. По сообщениям крымскотатарских активистов, многих в принудительном порядке заставляли идти на выборы и голосовать. Представители стран Запада заявили - результаты выборов президента РФ, проведенные на территории Крыма, являются нелегитимными, и признаны международным сообществом не будут.

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