



ОБСЕ фиксируют Грады и танки боевиков на Донбассе - 19.03.2018 10:28

На неподконтрольных Украине территориях Донецкой области, в районе поселка Новоамвросиевское, наблюдатиели ОБСЕ обнаружили четвре реактивных системы залпового огня. Речь идет об установках "Град" 122 мм калибра.

Как сообщают представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе в своем отчете, установки размещены с нарушением линий отвода военной техники и вооружений.

С помощью беспилотника ОБСЕ 15 марта в районе поселка Новоселовка, что находится на расстоянии 37 км на юго-восток от Донецка, обнаружили 6 танков - по три Т-64 и Т-72, 2 самоходные гаубицы 2С1, а аткже три единицы буксировальной артиллерии Д-20 калибра 152 мм.



За пределами установленных мест для хранения, но уже за линиями отвода наблюдатели СММ ОБСЕ также обнаружили три военных грузовых автомобиля УРАЛ, перевозившие в северном направлении три реактивные системы залпового огня. УРАЛы с установками были заменчены недалеко от контролируемого украинскими властями населенного пункта Краматорск, что в 83 км на север от Донецка.

Платиновая Буковина

Всі новини