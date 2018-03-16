В Украине АТО официально завершена

- 16.03.2018 17:43
В Украине АТО официально завершена

Антитерористическая операция на Донбассе официально завершена, как заявил президент Украины Петр Порошенко 16 марта. Так, речь идет о завершении АТО в юридическом плане, и речь идет о смене вформата на операцию Объединенных сил.

Смена формата операции на Донбассе стала возможной благодаря поддержке депутатами Верховной Рады президентского закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.

Так, речь идет о смене формата АТО на операцию Объединенных сил. Силами и средствами Вооруженных сил Украины, а также правоохранительных органов и других военных формирований, которые привлечены к выполнению заданий на Донбассе, будет управлять Командующий объединенных сил.

Также стало известно, что в пятницу, 16 марта, президент Украины назначил первого заместителя главы Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Сергея Наева командующим Объединенных сил.

Платиновая Буковина

Ключові слова: формат ато, завершение ато, операция объединенных сил

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Кого можуть звільнити від декларування доходів Платники податку звільняються від обов’язку подання податкової декларації про майновий стан і доходи (далі
- 16.03.2018 17:54
В Черновцах умерла студентка-первокурсница 16 03 2018 Скоропостижно скончалась студентка Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича
- 16.03.2018 17:04
Немецкая овчарка вместо США прилетела в Японию По вине авиакомпании United Airlinesнемецкая овчарка вместо Канзаса, США, улетела в Японию. Инцидент произошел
- 16.03.2018 16:49
В Чернівцях відбудуться семінари та практикуми з інклюзивної освіти Протягом 21-22 березня 2018 р. в ЗОШ №24 м. Чернівців будуть проводитися семінари, тренінги, практикуми в рамках навчального візиту
- 16.03.2018 16:16
Черновчан предупреждают о сложной погоде 17-19 марта В пресс-службе Черновицкого городского совета предупреждают о сложных погодных условиях 17-19 марта в Черновцах. В связи с этим автомобилистов призывают отказаться
- 16.03.2018 15:46
Посол Австрии проведет встречу в Черновцах В Черновцы с визитом прибывает Чрезвычайный и Полномочный Посол Австрии госпожа Гермине Поппеллер
- 16.03.2018 14:49
На ЧАЭС установили антирадиационную мембрану По информации Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, новую герметичную мембрану
- 16.03.2018 14:39
Телескоп Кеплер планируют вернуть на Землю У космического телескопа Kepler, по информации NASA, запасы топлива подходят к концу, в связи с чем будут
- 16.03.2018 12:45
Новые договора с черновицкими перевозчиками подпишут после мая В ответ на петицию Дениса Довганя о расторжении договоров с действующими перевозчиками в Черновцах городской совет
- 16.03.2018 12:12
В Мадриде из-за смерти продавца начались массовые беспорядки Смерть уличного торговца, который скончался после полицейской погони в Мадриде, стала причиной массовых беспорядков. Отметим, что в результате
- 16.03.2018 10:15

Всі новини