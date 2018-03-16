



В Украине АТО официально завершена - 16.03.2018 17:43

Антитерористическая операция на Донбассе официально завершена, как заявил президент Украины Петр Порошенко 16 марта. Так, речь идет о завершении АТО в юридическом плане, и речь идет о смене вформата на операцию Объединенных сил.

Смена формата операции на Донбассе стала возможной благодаря поддержке депутатами Верховной Рады президентского закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.

Так, речь идет о смене формата АТО на операцию Объединенных сил. Силами и средствами Вооруженных сил Украины, а также правоохранительных органов и других военных формирований, которые привлечены к выполнению заданий на Донбассе, будет управлять Командующий объединенных сил.

Также стало известно, что в пятницу, 16 марта, президент Украины назначил первого заместителя главы Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Сергея Наева командующим Объединенных сил.

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