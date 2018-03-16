В Черновцах умерла студентка-первокурсница 16 03 2018- 16.03.2018 17:04
Скоропостижно скончалась студентка Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича, первокурсница филологического факультета.
О смерти Галины Тимчий сообщили на сайте ЧНУ.
В пресс-службе вуза отметили, что Галина умерла 16 марта. Девушка болела астмой с детства.
Преподавательский коллектив ЧНУ выражает соболезнования родным, друзьям и однокурсникам покойной девушки.
Коментарі (0)
Другие новости:
Кого можуть звільнити від декларування доходів Платники податку звільняються від обов’язку подання податкової декларації про майновий стан і доходи (далі
- 16.03.2018 17:54
- 16.03.2018 17:54
В Украине АТО официально завершена Антитерористическая операция на Донбассе официально завершена, как заявил президент Украины Петр Порошенко 16 марта. Так, речь идет о
- 16.03.2018 17:43
- 16.03.2018 17:43
Немецкая овчарка вместо США прилетела в Японию По вине авиакомпании United Airlinesнемецкая овчарка вместо Канзаса, США, улетела в Японию. Инцидент произошел
- 16.03.2018 16:49
- 16.03.2018 16:49
В Чернівцях відбудуться семінари та практикуми з інклюзивної освіти Протягом 21-22 березня 2018 р. в ЗОШ №24 м. Чернівців будуть проводитися семінари, тренінги, практикуми в рамках навчального візиту
- 16.03.2018 16:16
- 16.03.2018 16:16
Черновчан предупреждают о сложной погоде 17-19 марта В пресс-службе Черновицкого городского совета предупреждают о сложных погодных условиях 17-19 марта в Черновцах. В связи с этим автомобилистов призывают отказаться
- 16.03.2018 15:46
- 16.03.2018 15:46
Посол Австрии проведет встречу в Черновцах В Черновцы с визитом прибывает Чрезвычайный и Полномочный Посол Австрии госпожа Гермине Поппеллер
- 16.03.2018 14:49
- 16.03.2018 14:49
На ЧАЭС установили антирадиационную мембрану По информации Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, новую герметичную мембрану
- 16.03.2018 14:39
- 16.03.2018 14:39
Телескоп Кеплер планируют вернуть на Землю У космического телескопа Kepler, по информации NASA, запасы топлива подходят к концу, в связи с чем будут
- 16.03.2018 12:45
- 16.03.2018 12:45
Новые договора с черновицкими перевозчиками подпишут после мая В ответ на петицию Дениса Довганя о расторжении договоров с действующими перевозчиками в Черновцах городской совет
- 16.03.2018 12:12
- 16.03.2018 12:12
В Мадриде из-за смерти продавца начались массовые беспорядки Смерть уличного торговца, который скончался после полицейской погони в Мадриде, стала причиной массовых беспорядков. Отметим, что в результате
- 16.03.2018 10:15
- 16.03.2018 10:15