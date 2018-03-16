



В Черновцах умерла студентка-первокурсница 16 03 2018 - 16.03.2018 17:04

Скоропостижно скончалась студентка Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича, первокурсница филологического факультета.

О смерти Галины Тимчий сообщили на сайте ЧНУ.

В пресс-службе вуза отметили, что Галина умерла 16 марта. Девушка болела астмой с детства.

Преподавательский коллектив ЧНУ выражает соболезнования родным, друзьям и однокурсникам покойной девушки.

Платиновая Буковина, Черновцы

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