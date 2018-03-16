



Новые договора с черновицкими перевозчиками подпишут после мая - 16.03.2018 12:12

В ответ на петицию Дениса Довганя о расторжении договоров с действующими перевозчиками в Черновцах городской совет сообщил, что в мае состоится конкурс по назначению новых перевозчиков на маршрутах общественного транспорта.

В соответствии с решением исполнительного комитета Черновицкого городского совета от 16 марта 2017 году №324/12 "Об организации пассажирских перевозок на автобусных маршрутов общего пользования в городе Черновцы и признаии утратившими силу", все мероприятия по отмене контрактов уже были осуществлены.

В то же время, новые контракты с перевозчиками пока что не подписаны, и конкурс ожидается в мае. В связи с этим перевозчики на маршрутах работают по временным соглашениям.

Так, объявление о проведении конкурса среди перевозчиков для обсуживания городских автобусных маршрутов было подготовлено департаментом жилищно-коммунального хозяйства Черновицкого городского совета по состоянию на 14 марта 2018 года.

Платиновая Буковина, Черновцы

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