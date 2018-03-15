В Мадриде из-за смерти продавца начались массовые беспорядки

- 16.03.2018 10:15
В Мадриде из-за смерти продавца начались массовые беспорядки

Смерть уличного торговца, который скончался после полицейской погони в Мадриде, стала причиной массовых беспорядков 16 марта. Отметим, что в результате столкновений пострадало около 19 человек.

Как стало известно, в Мадриде умер уличный торговец - выходец из Сенегала, который скончался от сердечной недостаточности. Очевидцы заявляют, что торговца до этого преследовали полицейские. До своего дома мужчине удалось добежать, однако, он упал прямо возле дверей и умер еще до приезда врачей.

Инцидент послужил причиной начала массовых демонстраций. Порядка 200 участников акции вышли на улицы, заявляя, что в смерти торговца виновны представители полиции. Протестующие устроили беспорядки, поджигая припаркованные автомобили и мусорные баки, ломая остановки транспорта и забрасывая витрины камнями.

Сначала беспорядки начались в районе Лавапьес, после чего перекинулись на другие районы Мадрида. Против разбушевавшихся демонстрантов полиция применила резиновые пули.

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