В Черновцах пройдет литературный вечер 16 03 2018- 16.03.2018 09:10
Литературный вечер в черновицком медиа-центре Belle Vue, который находится по адресу ул. Кобылянской, 2, состоится 16 марта в 19:00. Организаторы мероприятия - национальная скаутская организация Пласт Черновцы - приглашают принять участие всех желающих. Вход - бесплатный.
В программе литературного вечера - поэтические чтения, проведение викторины, чаепитие.
Участие также принимают Олег Осташек, Владимир Прайм и Александр Мельник.
Формат мероприятия - свободный микрофон. Это значит, что любой желающий может прочитать стихи со сцены, а лучшие чтецы получат возможность получить приятный подарок.
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