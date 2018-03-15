В Неваде установили боксы для сдачи марихуаны

- 15.03.2018 14:08
В Неваде установили боксы для сдачи марихуаны

В восьми американских штатах употребление марихуаны легализировано. Среди таких штатов - Невада, где находится Лас-Вегас, центр игрового бизнеса и развлечений. Чтобы гости Вегаса не нарушали закон, покидая штат Невада с наркотиками, в аэропорту Мак-Карран были обустроены специальные контейнеры, куда перед отлетом можно сдать "травку".

Нередко случается так, что туристы забывают - случайно или намеренно - у себя марихуану. За это в аэропорту вряд ли отштрафуют или отправят за решетку, однако, попросят сдать каннабис в пункте контроля, прежде чем человек сядет в самолет и отправится домой, где марихуана находится вне закона.

Так, в аэропорту Мак-Каран установлены 10 ярких зеленых контейнеров, в которых можно оставить наркотические вещества, в том числе и марихуану, имеющиеся у вас, если вы покидаете штат Невада. О назначении контейнеров свидетельствует надпись на них "Утилизация рецептурных и рекреационных наркотиков" (Disposal for Prescription and Recreational Drugs). По словам пресс-секретаря аэропорта Кристин Крюс, данные контейнеры конфискации помогут туристам оставаться законопослушными.

Украсть такой контейнер вряд ли получится, поскольку каждый из них прочно привинчен к полу. Один раз в неделю специально нанятый подрядчик будет опустошать ящики.

Нередко туристы избавляются от марихуаны в пунктах аренды авто, потому было принято решение оснастить и подобными боксами.

 

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