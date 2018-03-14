



Обама с женой планируют собственное телешоу - 15.03.2018 12:54

На сервисе потокового мультимедиа Netflix может появиться контент от бывшего президента США Барака Обамы. Как отмечается, Барак вместе с супругой Мишель ведут переговоры о старте собственного шоу на канале. Предполагается, что чета Обама будет предоставлять вдохновляющие истории.

Старший советник экс-президента США Эрик Шульц не стал подтверждать планы касаемо шоу на Netflix, но отметил, что такие планы весьма возможны. По его мнению, супруги Обама всегда считали, что истории из жизни способны вдохновлять других.

В The New York Times отметили, что Обама может посвятить собственное шоу обсуждениям вопросов иммиграции, здравоохранения, климатических изменений, которые были основными во времена его президентства. Netflix не предполагаеют использовать данное шоу в качестве критики в адрес 45-го президента США Дональда Трампа или консерваторов.

Напомним, Netflix на сегодняшний день является одним из популярнейших в мире потоковых ресурсов. В конце 2017 года количество подписчиков сервиса достигло отметик 118 миллионов. Сервис является производителем различного контента - художественых и документальных фирмов, среди которых особо известны сериалы "Очень странные дела", "Черное зеркало" и другие. Это позволяет привлекать большое количество абонентов.

Что касается сотрудничества супруг Обама с Netflix, пока неизвестно, что получат Барак и Мишель от контракта с сервисом. Отметим, что Барак Обама пользуется большой популярностью у пользователей в социальных сетях. В Twitter у него насчитывается более 100 миллионов подписчиков, и более 55 миллионов пользователей лайкнули его странице в Facebook.

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