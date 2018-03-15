



На Кіцманщині затримали крадія - 15.03.2018 09:15

13 березня до Кіцманського відділу поліції звернувся 68-річний житель районного центру. Чоловік повідомив, що у селі Глиниця у нього викрали куртку, в якій знаходилися мобільний телефон, банківська картка та документи.

На місце події виїхали слідчо-оперативна група та група реагування патрульної поліції. Правоохоронці встановили, що потерпілий того дня приїхав у село до свого дачного будинку. В подальшому після розпиття спиртного з сусідом, потерпілий не дійшов додому і заснув на узбіччі дороги. Коли він прокинувся, то виявив відсутність своїх речей.

Встановивши обставини злочину, правоохоронці дійшли до висновку, що крадіжку скоїв хтось із місцевих мешканців. Поліцейські почали пошуки крадія з опитування місцевого населення та перевірки осіб, котрі ведуть антигромадський спосіб життя.

Під час пошукових заходів, поліцейські групи реагування патрульної поліції, викрили зловмисника. Ним виявився 54-річний місцевий житель.

Крім цього, декілька днів назад, зловмисник під час гостювання у свого сусіда поцупив його мобільний телефон. В обох випадках слідчі вилучили речові докази.

Відкриті кримінальні провадження, за статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Правоохоронці перевіряють порушника на причетність до скоєння інших злочинів на території району. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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