



Украинским спортсменам запретили выступать на соревнованиях в РФ - 14.03.2018 14:46

Министерство молодежи и спорта Украины в среду, 14 марта, издало указ о запрете участия национальных сборных Украины в любых спортивных мероприятиях, проходящих на территории России.

Глава министерства Игорь Жданов опубликовал соответствующее заявление на своей странице в Facebook.

Жданов отметил, что подписал указ в соответствии с недавно принятым Законом Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению госудаственного суверенитета Украины над временно оккупированными териториям Донецкой и Луганской областей. В соответствии с данным указом, ни в каких спортивных мероприятиях и соревнованиях, проходящих на территории Российской Федерации, украинские спортсмены принимать участия не будут.

Чиновник подчеркнул, что участие в российских соревнованиях может быть просто опасным для спортсменов, ввиду внешней и внутренней политики, которой придерживается РФ. Также он призвал международные федерации отказаться от участия в соревнованиях на территории России.

Жданов также напомнил о том, что в России пренебрегают международным законодательством в сфере спорта, нарушают кодекс Всемирного антидопингового агентства.

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