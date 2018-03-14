Великобритания созывает Совбез ООН по факту отравления Скрипаля

- 14.03.2018 14:15
Великобритания созывает Совбез ООН по факту отравления Скрипаля

Великобритания созывает заседание Совета Безопасности ООН по завершению срока ультиматума Лондона к Москве, связанного с требованием объяснений по факту отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля.

Напомним, бывший российский разведчик Сергей Скрипаль был обнаружен вместе с дочерью Юлией 4 марта 2018 года в торговом центре The Maltings в Солсбери без сознания. Обоих пострадавших немедленно госпитализировали, направив в реанимацию. Отмечается, что Скрипаль с дочкой были отправлены неизвестным веществом нервно-паралитического действия, от которого также пострадали еще несколько случайных прохожих.

Власти Великобритании видят в произошедшем причастность России. Страна даже заявила о возможном частичном бойкоте Чемпионата мира по футболу 2018, который продет в РФ, а также введением новых санкций.

Напромним, что Сергей Скрипаль в прошлом был полковником Главного разведуправления Российской федерации. В 2006 году за шпионскую деятельность в пользу Великобритании Скрипаля осудили на 13 лет лишения свободы. Скрипаль признался в том, что британские спецслужбы завербовали его еще в 1995 году. Российское следствие установило, что за информацию о сотрудниках и агентах ГРУ РФ, работавших в странах Европы, Скрипаль получил более 100 тысяч долларов.

В 2010 году в рамках операции по обмену граждан РФ, осужденных за шпионство в пользу Великобритании и США, двойной агент Скрипаль был помилован. Обмен осуществлялся на задержанных в США в ине 2010 года агентов российских спецслужб. После этого Скрипаль получил политическое убежище в Великобритании, где и проживал до отравления.

 

Платиновая Буковина

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