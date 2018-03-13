



Велосипедиста оштрафовали за яму на дороге - 14.03.2018 12:48

Яма на дороге в Пензе послужила причиной штрафа для велосипедиста Андрея Чикина. Так, сам штраф был выписан россиянину из-за того, что он наехал на яму и повредил ее.

Присшествие случилось еще осенью прошлого года, в ноябре. Чикин возвращался домой с работы на велосипеде и въехал в засыпанную снегом яму на дороге, которая не была ничем ограждена. В результате сам мужчина получил травмы и повредил велосипед - сломался задний переключатель и три спицы переднего колеса.

Велосипедист заявил, что этой ямы не должно было быть на том месте, и обратился в полицию, где намеревался зафиксировать факт ДТП. После он планировал обратиться к ответственным за яму на дороге лицам, чтобы добиться компенсации. Вместе с очевидцами мужчина, не дожидаясь приезда инспекторов, составил карту аварии, и обратился в райотдел через несколько дней после случившегося. Однако, вместо возможной компенсации Чикин получил вызов на допрос и сообщение о взыскании штрафа.

Чикина привлекют к административной ответственности за совершение правонарушения в соответствии с частью 2 статьи 12.29 Кодекса об административных правонарушениях РФ, где речь идет о нарушениях ПДД лицом, управляющим велосипедом. Был назначен штраф в размере 800 рублей (что примерно равно 370 гривнам) за "наезд на дорожную выбоину и нанесение ей повреждений".

Штрафное постановление возмущенный россиянин обжаловал, поскольку никаких препятствий и опасности для движения не создавал, да и сама яма не имела никаких признаков проведения дорожных работ. В Октябрьском районном суде города Пензы сообщили, что производство было остановлено по причине малозначимости правонарушения, а сам нарушитель отделался устным замечанием.

Яму на дороге, между тем, коммунальные службы уже устранили, но не без участия Чикина, который обратился перед тем в городскую администрацию с заявлением.

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