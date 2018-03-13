В Украине откажутся от использования копеек

- 14.03.2018 11:06
В Украине откажутся от использования копеек

Национальный банк Украины больше не будет чеканить монеты номиналом 1,2, 5 и 25 копеек. Кроме того, с июня предполагается округление сумм покупок, как сообщил исполняющий обязанности главы Нацбанка Яков Смолий.

Правила округления общих сумм рассчетов наличными в Украине начнут применяться с 1 июня 2018 года в рамках продолжения политики оптимизации наличного обращения. Также в рамках оптимизации НБУ отказывается от чеканки монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек, несмотря на то, что они сохраняются в обращении.

С целью упрощения рассчетов наличными будет использоваться практика округления общей суммы покупки. Так. Если сумма закончится от 1 до 4 копеек, будет округляться в сторону уменьшения до ближайшей суммы, оканчивающейся на 0 копеек. Если сумма заканчивается от 5 до 9 копеек, то ее также округляют до сумму, заканчивающейся на 0 копеек, но в сторону увеличения. Если покупатель имеет в распоряжении монеты мелких номиналов, он может вполне ими пользоваться. То же касается и продавца - он может выдать покупателю сдачу монетами мелких номиналов, если они есть в наличии.

Округление не будет применяться при безналичных расчетах.

Национальный банк Украины согласовал со всеми государственными органами применение правил округления при расчетах наличными. Также были проведены обсуждения с представителями сферы торговли и услуг, банками, деловаым сообществом, и применение правил округления вызвало полжительные отзывы.

Также напомним, что дял постепенной замены бумажных денег с 27 апреля начнется выпуск монет номиналом 1 и 2 гривны, а с 2019 года монетами могут заменить купюры достоинством 5 и 10 гривен.

Платиновая Буковина

Ключові слова: копейки украина, округление рассчетов, чеканка копеек в Украине, НБУ

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Велосипедиста оштрафовали за яму на дороге Яма на дороге в Пензе послужила причиной штрафа для велосипедиста Андрея Чикина. Так, сам штраф был выписан россиянину и
- 14.03.2018 12:48
Смертельное ДТП на Буковине 14 03 2018 В Черновицкой области на трассе в населенном пункте Новый Киселев в среду, 14 марта, произошла серьезная авария, в которой погибло
- 14.03.2018 12:17
Меркель в четвертый раз стала федеральным канцлером Немецкое правительство уже в четвертый раз возглавит Ангела Меркель.
- 14.03.2018 11:23
В Нигерии арестован танкер с украинскими моряками За незаконную торговлю топливом нигерийские власти арестовали швейцарский танкер San Padre Pio. На борту находились 16 членов экипажа
- 14.03.2018 10:50
Все школы Черновцов обустроят современными игровыми зонами В списке победителей конкурса "Города, дружественные к ребенку", который проходил по всей Украине, оказались и Черновцы. Таким образом, игровые зоны постепенно будут появляться во всех школах нашего города.
- 14.03.2018 10:07
Поліція провела обшуки в охоронній фірмі в Чернівцях Працівники фірми підозрюються у побитті групи осіб з нанесенням тяжких тілесних ушкоджень.
- 14.03.2018 09:57
Як розрахувати знижку з іпотеки на житло? Громадяни мають право включити до податкової знижки частину суми процентів за користування іпотечним житловим
- 14.03.2018 09:44
За добу на Буковині в ДТП постраждали троє людей Один з водіїв, перебуваючи в нетверезому стані, намагався втекти з місця події. Небайдужі очевидці ДТП наздогнали кермувальника.
- 14.03.2018 09:35
Умер известный ученый Стивен Хокинг Ушел из жизни всемирно известный физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг. Ученый умер 14 марта на 77-м году жизни
- 14.03.2018 09:13
Пассажир забыл в чешском автобусе 190 тысяч крон В одном из рейсовых автобусов в Чехии пассажир оставил пачку купюр в обычном пластиковом пакете. К счастью, рассеянному
- 13.03.2018 17:48

Всі новини