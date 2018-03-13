



В Украине откажутся от использования копеек - 14.03.2018 11:06

Национальный банк Украины больше не будет чеканить монеты номиналом 1,2, 5 и 25 копеек. Кроме того, с июня предполагается округление сумм покупок, как сообщил исполняющий обязанности главы Нацбанка Яков Смолий.

Правила округления общих сумм рассчетов наличными в Украине начнут применяться с 1 июня 2018 года в рамках продолжения политики оптимизации наличного обращения. Также в рамках оптимизации НБУ отказывается от чеканки монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек, несмотря на то, что они сохраняются в обращении.

С целью упрощения рассчетов наличными будет использоваться практика округления общей суммы покупки. Так. Если сумма закончится от 1 до 4 копеек, будет округляться в сторону уменьшения до ближайшей суммы, оканчивающейся на 0 копеек. Если сумма заканчивается от 5 до 9 копеек, то ее также округляют до сумму, заканчивающейся на 0 копеек, но в сторону увеличения. Если покупатель имеет в распоряжении монеты мелких номиналов, он может вполне ими пользоваться. То же касается и продавца - он может выдать покупателю сдачу монетами мелких номиналов, если они есть в наличии.

Округление не будет применяться при безналичных расчетах.

Национальный банк Украины согласовал со всеми государственными органами применение правил округления при расчетах наличными. Также были проведены обсуждения с представителями сферы торговли и услуг, банками, деловаым сообществом, и применение правил округления вызвало полжительные отзывы.

Также напомним, что дял постепенной замены бумажных денег с 27 апреля начнется выпуск монет номиналом 1 и 2 гривны, а с 2019 года монетами могут заменить купюры достоинством 5 и 10 гривен.

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