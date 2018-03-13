



Все школы Черновцов обустроят современными игровыми зонами - 14.03.2018 10:07

В списке победителей конкурса "Города, дружественные к ребенку", который проходил по всей Украине, оказались и Черновцы. Таким образом, игровые зоны постепенно будут появляться во всех школах нашего города.

Ассоциация городов Украины в течении января-марта 2018 года проводила Всеукраинский конкурс "Города, дружественные к ребенку" среди общин-членов. В рамках данного конкурса осуществляется поиск лучший идей и практик, с учетом пожеланий детей, для создания удобных условий жизни детей, в том числе и детей с проблемами передвижения, а также нуждающихся в инклюзивном образовании.

В конкурсе участие прималось в двух категориях - это "Лучшая идея дружествненого к ребенку города (села или поселка)" с 59 поданными проектами, а также "Лучшая практика дружественного к ребенку города (села, поселка)" с 81 проектом.



Проект "Каждой школе - по PLAYзоне" обеспечил Черновцам третье место в номинации на лучшую идею. С помощью данного проекта предполагается удовлетворить потребности жителей Черновцов, а именно - самих учеников, родительскую общественность и представителей громады, в дополнительном общественном пространстве, предназначенном для отдыха и игр детей. В камках реализации даного проекта предполагается ежегодно устанавливать в трех общеобразовательных учебных завеедниях Черновцов современные PLAYзоны.

Данный конкурс проводится при поддержке USAID в рамках проекта "Разработка курса на укрепление местного самоуправления в Украине.

Платиновая Буковина, Черновцы

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