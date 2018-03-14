



Умер известный ученый Стивен Хокинг - 14.03.2018 09:13

Ушел из жизни всемирно известный физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг. Ученый умер 14 марта на 77-м году жизни в собственном доме в Кембридже, Великобритания. Огромную известность Хокинг обрел благодаря изучению "черных дыр", исследований первоначального состояния вселенной, множеству открытий, раскрывающих секреты пространства и времени.



О смерти ученого сообщили его дети Люси, Роберт и Тим. Причины смерти не называются, родные лишь отметили, что Хокинг ушел из жизни мирно.

Отметим, что Стивен Хокинг родился в Оксфорде 8 января 1942 года. В 1962 году он получил диплом бакалавра по математике и физике Оксфордского университета. Ступень доктора философии Кембриджского университета Хокинг получил в 24 года. В 1963 году ученому поставили диагноз - боковой амиотрофический склероз, из-за которого он оказался прикованным к инвалидному креслу.

Ученый посвятил свою жизнь исследованиям времени, пространства черных дыр. Хокинг сыграл огромную роль в популяризации науки. На его счету - научные книги, среди которых - настоящий бестселлер "Краткая история времени", которая была продана по всему миру в количестве более 10 миллионов экземляров.

Стивен Хокинг занимался изучением проблем возникновения космической сингулярности, которая является первичным состоянием вселенной. Согласно теории Большого взрыва, Вселенная продолжает расширяться из сингулярности. несмотря на свою болезнь, паралич и возможность говорить только с помощью синтезатора речи, ученый вел активную жизнь. Он совершил полет в невесомости в 2007 году на самолете Boeing 727 и даже планировал совершить полет в космос, однако, этот полет не состоялся.

Среди премий Стивена Хокинга - медаль Альберта Королевского союза искусств, премия Эйнштейна, премия по фундаментальной физике и многие другие.

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