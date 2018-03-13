



Названы возможные организаторы крушения МН17 - 13.03.2018 14:37

Голландское издание Zemla со ссылкой на Службу безопасности Украины представило имена предполагаемых организаторов крушения лайнера Малазийских авиалиний рейса МН17 на Донбассе, которое произошло в июле 2014 года.

В издании отметили, чито всего в числе организаторов отмечаются семь человек. Среди них фигурируют такие российские военнослужащие, как Игорь Стрелков-Гиркин, Николай Ткачев и Сергей Дубинский.

Как сообщается, СБУ предоставила следствия массу материалов, в том числе и 150 тысяч записей перехваченных телефонных разговоров. Исследователи отмечают, что концентрируют свое внимание не столько на обслуживавших российский "Бук", ракета из которого и привела к крушению Боинга на Донбассе и 298 смертям, сколько на лицах, руководивших вооруженным заговором.

Австралия также принимает участие в международном расследовании, поскольку на борту авиалайнера путешествовали также граждане Австралии (27 человек). По словам главы австралийского МИДа Джули Бишоп, говорить о РФ как о виновнике данной трагедии сейчас преждевременно.

По словам Бишоп, расследование все еще продолжается. По окончанию всех процессов для нужных юридических процедур результаты будут переданы обвинителям. Австралия выступает за солблюдение всех юридических моментов, и не будет озвучивать мнение до тех пор, пока не будут представлены окончательные доказательства.

Платиновая Буковина

Всі новини