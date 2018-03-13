Названы возможные организаторы крушения МН17

- 13.03.2018 14:37
Названы возможные организаторы крушения МН17

Голландское издание Zemla со ссылкой на Службу безопасности Украины представило имена предполагаемых организаторов крушения лайнера Малазийских авиалиний рейса МН17 на Донбассе, которое произошло в июле 2014 года.

В издании отметили, чито всего в числе организаторов отмечаются семь человек. Среди них фигурируют такие российские военнослужащие, как Игорь Стрелков-Гиркин, Николай Ткачев и Сергей Дубинский.

Как сообщается, СБУ предоставила следствия массу материалов, в том числе и 150 тысяч записей перехваченных телефонных разговоров. Исследователи отмечают, что концентрируют свое внимание не столько на обслуживавших российский "Бук", ракета из которого и привела к крушению Боинга на Донбассе и 298 смертям, сколько на лицах, руководивших вооруженным заговором.

Австралия также принимает участие в международном расследовании, поскольку на борту авиалайнера путешествовали также граждане Австралии (27 человек). По словам главы австралийского МИДа Джули Бишоп, говорить о РФ как о виновнике данной трагедии сейчас преждевременно.

По словам Бишоп, расследование все еще продолжается. По окончанию всех процессов для нужных юридических процедур результаты будут переданы обвинителям. Австралия выступает за солблюдение всех юридических моментов, и не будет озвучивать мнение до тех пор, пока не будут представлены окончательные доказательства.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: рейс мн17 на донбассе, расследование крушения мн17, крушение боинга на донбассе организаторы

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Велосипедиста оштрафовали за яму на дороге Яма на дороге в Пензе послужила причиной штрафа для велосипедиста Андрея Чикина. Так, сам штраф был выписан россиянину и
- 14.03.2018 12:48
Смертельное ДТП на Буковине 14 03 2018 В Черновицкой области на трассе в населенном пункте Новый Киселев в среду, 14 марта, произошла серьезная авария, в которой погибло
- 14.03.2018 12:17
Меркель в четвертый раз стала федеральным канцлером Немецкое правительство уже в четвертый раз возглавит Ангела Меркель.
- 14.03.2018 11:23
В Украине откажутся от использования копеек Национальный банк Украины больше не будет чеканить монеты номиналом 1,2, 5 и 25 копеек. Кроме того, с июня предполагается округление сумм покупок
- 14.03.2018 11:06
В Нигерии арестован танкер с украинскими моряками За незаконную торговлю топливом нигерийские власти арестовали швейцарский танкер San Padre Pio. На борту находились 16 членов экипажа
- 14.03.2018 10:50
Все школы Черновцов обустроят современными игровыми зонами В списке победителей конкурса "Города, дружественные к ребенку", который проходил по всей Украине, оказались и Черновцы. Таким образом, игровые зоны постепенно будут появляться во всех школах нашего города.
- 14.03.2018 10:07
Поліція провела обшуки в охоронній фірмі в Чернівцях Працівники фірми підозрюються у побитті групи осіб з нанесенням тяжких тілесних ушкоджень.
- 14.03.2018 09:57
Як розрахувати знижку з іпотеки на житло? Громадяни мають право включити до податкової знижки частину суми процентів за користування іпотечним житловим
- 14.03.2018 09:44
За добу на Буковині в ДТП постраждали троє людей Один з водіїв, перебуваючи в нетверезому стані, намагався втекти з місця події. Небайдужі очевидці ДТП наздогнали кермувальника.
- 14.03.2018 09:35
Умер известный ученый Стивен Хокинг Ушел из жизни всемирно известный физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг. Ученый умер 14 марта на 77-м году жизни
- 14.03.2018 09:13

Всі новини