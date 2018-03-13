Черновицкий ученый получил международную награду- 13.03.2018 13:24
Черновицкий ученый Олег Ангельский, который является директором Института физико-технических и компьютерных наук Черновицкого национального университета имени Ю.Федьковича, был награжден именными сертификатами Международного общества по оптике и фотонике.
Ученый также был удостоен высокой оценки от Международного общества по оптике и фотонике за рецензирование научных статей в журналах Optical Engineering и Journal of Biomedical Optics.
Информацию о достижениях Ангельского опубликовали на официальном сайте Института физико-технических и компьютерных наук.
Напомним, что ранее буковинский ученый был удостоен наградой Американского оптического общества OSA за рецензирование научных работ и добросовестный научный труд. Награду Ангельскому вручили по случаю празднования 100-летия оптического общества OSA.
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