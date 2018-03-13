



Магнитные бури 14-15 марта 2018 - 13.03.2018 12:23

Специалисты прогнозируют магнитные бури на Земле на 14 и 15 марта. Напомним, что магнитные бури нередка становятся причиной головных болей, раздражительности, слабости, повышения артериального давления, ухудшения самочувствия в целом. Потому тем людям, которые относятся к категории метеозависимых, лучше знать заранее, когда могут ударить магнитные бури.

О приближающихся магнитных бурях соощают в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований.

Слабая магнитная буря началась в 5:00 утра вторника, 13 марта, однако, она недолгая - примерно до 11:00. В среду, 14 марта, также примерно с 5:00 начнется еще небольшая магнитная буря, которая возобновится с 11:00 до 14:00. В тот же день с 17:00 обещает нахлынуть еще одна магнитная буря. С 20:00 среды магнитная буря усилится и будет продолжаться в течение всей ночи до 5:00 четверга, 15 марта.

В четверг магнитная буря будет не такой сильной, и продлится до 14:00. После геомагнитная обстановка обещает быть относительно спокойной. Новая слабая магнитная буря начнется примерно с 23:00.

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