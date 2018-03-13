Маск планирует колонизировать Марс до начала третьей мировой

- 13.03.2018 11:30
Маск планирует колонизировать Марс до начала третьей мировой

Как считает известный бизнесмен и изобретатель Илон Маск, очень важно успеть колонизировать Марс до того, как начнется Третья Мировая война. Такое заявление Маск сделал 11 марта в Техасе на фестивале South by Southwest.

Маск полагает, что на Марсе необходимо постоить базу, которая не будет испытывать нужд и будет самостоятельной. Кроме того, такая база будет находиться на большем удалении от Земли, чем база на Луне, что даст гораздо больше шансов на спасение в случае, если на Земле все же развернется Третья мировая война.

Глава SpaceX отметил, что крайне важно "сохранить семена человеческой цивилизации", потому как темные времена пройдут, и нужен будет материал, чтобы заново воссоздать челочевечество. Это крайне важно, поскольку следующее вооруженное противостояние на Земле вполне может произойти в ближайшем будущем, а его последствия будут крайне разрушительными как для многих стран, так и для всей планеты в целом.

Илон Маск заявил, что уже в первой половине 2019 года будут доступные первые короткие полеты его ракеты в рамках готовящейся марсианской миссии Big Falcon Rocket. Уже в 2022 году должен состояться первый полет ракеты SpaceX на Красную планету.

Напомним, что SpaceX провела успешный запуск ракеты Falcon Heavy, который был осуществлен 6 февраля 2018 года с космодрома во Флориде. Ракета-носитель Falcon Heavy, предназначенная для полетов на Марс и Луну в рамках космичеких миссий, вывела на орбиту Марса автомобиль Tesla, исопльзованный в качестве полезной нагрузки. В целом, Falcon Heavy, может нести до 63,8 тонны грузов.

 

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