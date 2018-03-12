



В крови водителя в Черновцах обнаружили четыре наркотика - 12.03.2018 15:27

В течение четырехдневных выходных на 8 марта патрульные полицейские в Черновцах задержали 21 нетрезвого водителя.

Особый случай произошел в пятницу, 9 марта - нарушителя остановили на улице Энтузиастов. Правоохранителей заинтересовал автомобиль марки Audi, который во время выполнения поворота не включил соответствующий сигнал. Автомобиль остановили, и у водителя полицейские обнаружили признаки наркотического опьянения. Далее имел место медосмотр, по результатам которого было установлено наличие в крови водителя четырех видов наркотиков, а именно - каннабиса, экстази, амфетамина и метамфетамина.

В соответствии со статьей 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях на водителя за вождение в состоянии опьянения был составлен протокол.

Среди задержанных на мартовских выходных - 10 водителей в состоянии алкогольного опьянения, шесть водителей - в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, проходить медосмотр в присутствии двух свидетелей отказались еще пятеро задержанных водителей.

Платиновая Буковина, Черновцы

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