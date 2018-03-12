



Изменились правила получения субсидий в Украине - 12.03.2018 12:39

Получить субсидию на оплату коммунальных услуг в 2018 году можно будет по новым правилам. Так, теперь даже те лица, которые имеют две квартиры, два автомобиля, те, кто не работает и не состоит на учете в центре занятости, кто сдает жилье в аренду, смогут оформить субсидию на оплату услуг ЖКХ.

Также по новым правилам субсидию смогут оформить лица, которые заплатили за обучение либо лечение более 10 прожиточных минимумов, то есть, больше 17 770 гривен.

При оформлении субсидии в это же время будет включаться в совокупный доход стоимость санаторной путевки, даже выданной беплатно, стоимость протеза (если он устанавливался), сумму выплат страховки при причинении вреда здоровью.

В Украине, напомним, субсидии назначают два раза в год - первый период касается отопительного сезона и длится с 1 октября по 30 апреля, а второй период назначения субсидий приходится на сезон без отопления - с 1 мая по 30 сентября.

Платиновая Буковина

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