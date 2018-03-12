



Шахраї видурили в буковинців понад 14 тис грн за день - 12.03.2018 12:12

Поліція Буковини закликає громадян бути пильними та не довіряти незнайомцям. Впродовж одного дня аферисти ошукали буковинців на суму понад 14 тисяч гривень.

9 березня із заявою до поліції звернулася 27-річна чернівчанка. Потерпіла повідомила, що їй на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік. Аферист представився колегою по роботі та сповістив, що йому потрібні гроші для вирішення своїх проблем. Не знаючи всіх працівників, жінка перерахувала на різні оператори мобільного зв’язку 1000 гривень.

Того ж дня, шахраї ошукали 24-річного жителя Новоселицького району на суму близько 13 тисяч гривень. Напередодні хлопець розмістив оголошення в мережі Інтернет про продаж мобільного телефону.

Відразу йому зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що бажає в нього купити гаджет. В телефонному режимі вони домовилися, що покупець придбає у потерпілого два мобільних телефона. Не перевіривши смс-повідомлення про переказ грошей на картку, заявник передав гаджети невідомому.

За даними фактами слідчі відкрили кримінальні провадження, за статтею 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Зважаючи на посилення активності шахраїв, поліцейські вкотре наголошують: у жодному разі не повідомляйте стороннім особам особисті анкетні дані, завжди перевіряйте отриману інформацію, передавайте товари лише після отримання коштів за них та не довіряйте незнайомим особам. Про випадки та спроби шахрайства одразу повідомляйте до правоохоронних органів.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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