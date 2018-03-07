



Собаки имеют представление об окружающем мире - 07.03.2018 17:15

Собаки обладают способностью ментальной репрезентации мира, как заявляют ученые. Это означает, что собаки вполне могут составлять представление о предметах и объектах, с которыми они взаимодействуют. Результаты соответствующего исследования были опубликованы в специализированном издании Journal of Comparative Psychology.

В рамкх исследования ученые исследовали поведение 48 жикотных, среди которых были 25 полицейских собак, прошедших спецподготовку. В рамках испытаний брали любимые игрушки собак и перемещали их по комнате, чтобы оставить запах. После этого игрушку прятали. Все происходящее собака не видела, однако, ей нужно было по запаху отыскать спрятанную игрушку. Интересно, что иногда вместо игрушки собаке могли дать дугой предмет, незаметно подменив его.

Исследователи отметили, что подмена удивляла собак, и поэтому они ненадолго останавливались, но после решались продолжить поиски игрушки. Таким образом, животные доказали, что они имеют определенную ментальную репрезентацию предмета, который они ищут.

Интересно, что и специально обученные, и домашние собаки демонстрировали примерно одинаковое поведение. Принцип был следующим - собака знала и понимала, какой именно предмет она ищет, как эта вещь пахнет, потому после поисков собака ожидала получить именно этот предмет.

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