Собаки имеют представление об окружающем мире

- 07.03.2018 17:15
Собаки имеют представление об окружающем мире

Собаки обладают способностью ментальной репрезентации мира, как заявляют ученые. Это означает, что собаки вполне могут составлять представление о предметах и объектах, с которыми они взаимодействуют. Результаты соответствующего исследования были опубликованы в специализированном издании Journal of Comparative Psychology.

В рамкх исследования ученые исследовали поведение 48 жикотных, среди которых были 25 полицейских собак, прошедших спецподготовку. В рамках испытаний брали любимые игрушки собак и перемещали их по комнате, чтобы оставить запах. После этого игрушку прятали. Все происходящее собака не видела, однако, ей нужно было по запаху отыскать спрятанную игрушку. Интересно, что иногда вместо игрушки собаке могли дать дугой предмет, незаметно подменив его.

Исследователи отметили, что подмена удивляла собак, и поэтому они ненадолго останавливались, но после решались продолжить поиски игрушки. Таким образом, животные доказали, что они имеют определенную ментальную репрезентацию предмета, который они ищут. 

Интересно, что и специально обученные, и домашние собаки демонстрировали примерно одинаковое поведение. Принцип был следующим - собака знала и понимала, какой именно предмет она ищет, как эта вещь пахнет, потому после поисков собака ожидала получить именно этот предмет.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: понимание окружающего мира у собак, разум собак

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Легкове авто збило неповнолітню дівчину в Чернівцях На місці події поліцейські встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди
- 07.03.2018 17:29
Составлен рейтинг самых опасных в мире городов По состоянию на 2017 год самым опасным в мире был признан город Лос-Кабос в Мексике. В этом городе на каждые 100 тысяч жителей приходится 365 убийств.
- 07.03.2018 16:42
На Буковине ожидается повышение уровня воды в реках Весеннее половодье, а также осадки в виде дождя приведут к постепенному повышению уровня воды в бассейнах рек Прут
- 07.03.2018 16:32
Айфон случайно заблокировали на 47 лет Количество попыток ввода паролей в iOS можно ограничить благодаря специальной функции безопасности. Так, если в iPhone неправильно ввести
- 07.03.2018 15:35
7-летняя девочка установила акробатический рекорд Украины 7-летняя украинская спортсменка София Косторицкая поставила рекорд Украины, показав за три минуты 111 акробатических трюков
- 07.03.2018 15:26
В 6 областях Украины превышен эпидпорог по гриппу В Украине за неделю, с 26 февраля по 4 марта в шести областях был превышен порог заболеваемости гриппом и ОРВИ, как информируют в Центре общественного здоровья
- 07.03.2018 14:23
100 населенных пунктов Молдовы подписали декларацию объединения с Румынией Сто населенных пунктов Молдовы подписали символическую декларацию об объединении с Румынией. Юбилейным сотым населенным
- 07.03.2018 12:34
Роман Жадана номинирован литературную премию в Германии В нынешнем году в Лейпциге с 15 по 18 марта пройдет книжная ярмарка, в которой примет участие Сергей Жадан с романом "Интернат".
- 07.03.2018 12:13
По факту отравления российского шпиона собирают чрезвычайный комитет В Лондоне собирается на заседание правительственный комитет по чрезвычайным ситуациям Cobra. Данный комитет будет рассматривать
- 07.03.2018 11:31
Китай планирует запустить спутниковый интернет раньше Маска У Илона Маска с его планами по всемирному интернет-покрытию появился вполне достойный конкурент, который планирует его опередить
- 07.03.2018 10:54

Всі новини