



Айфон случайно заблокировали на 47 лет - 07.03.2018 15:35

Количество попыток ввода паролей в iOS можно ограничить благодаря специальной функции безопасности. Так, если в iPhone неправильно ввести несколько раз пароль, то устройство заблокируется на несколько секунд, прежде чем появится возможность снова попытаться ввести пароль. Очередные неправильные попытки могут заблокировать телефон на минуту, и время ожидания будет увеличиваться, пока пароль не будет введен наконец правильно.

Так, в Китае из-за данной функции айфон получилось заблокировать на 25 миллионов минут. Чтобы заполучить немного свободного времени, мама дала свой смартфон ребенку и включила на нем познавательные видеоролики. Позже оказалось, что гаджет заблокировался, и попробовать разблокировать его можно будет не ранее, чем через примерно 47 лет.

Женщина рассказала, что обратилась к специалистам Apple Store, чтобы разобраться с проблемой. Вариантов оказалось два, причем, оба не самый удобные. В техподдержке посоветовали подождать 47 лет и разблокировать устройство, либо же сделать полный сброс настроек, что позволило бы гораздо быстрее продолжить пользование устройством. Второй вариант предпочтительнее, но если бы хозяйка смартфона не сохраняла свои файлы в облачном сервисе с помощью резервных копий, все ее данные после сброса полностью удалились.

Женщина отметила, что ждать 47 лет для разблокировки смартфона - слишком долго, и о разблокировке пришлось бы рассказывать уже внукам, то есть, уже детям заблокировавшего айфон сына.

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