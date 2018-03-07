



В 6 областях Украины превышен эпидпорог по гриппу - 07.03.2018 14:23

В Украине за неделю, с 26 февраля по 4 марта в шести областях был превышен порог заболеваемости гриппом и ОРВИ, как информируют в Центре общественного здоровья Министарства здравоохранения Украины.

Так, на 27,4% был превышен эпидемиологический порог в Житомирской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Черкасской и Черновицкой области.

За неделю насчитывается 281 449 заболевших, из которых большинство - 65,1% - дети. В Министерстве здравоохранения отмечают, что на сегодняшний день отмечается высокая интенсивность заболеваемости ОРВИ и гриппом, а также региональное географическое распространения этих заболеваний.

Все в Украине с начала эпидемического сезона было привито от гриппа 182 517 человек. Сообщается также, что за прошедшую неделю, с 26 марта по 4 апреля, от гриппа и осложнений умерли три пациента.

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