



Обстрелы в АТО: в рядах ВСУ один погибший - 07.03.2018 09:19

В пресс-центре штаба АТО отмечают, что за прошедшие сутки террористы осуществили три прицельных обстрела позиций ВСУ. Как отмечается, в результате боевых действий погиб один украинский военнослужащий. В штабе АТО выразили соболезнования родным и близким погибшего бойца, отдавшего свою жизнь за Украину.

В сообщении сказано, что в течение прошедших суток 6 марта боевики в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли на Луганском направлении позиции сил АТО в районе Луганского, использовав станочные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. В районе Малинового противник использовал автоматические станочные ранатометы, а также стрелковое оружие.

Обстрелы также осуществлялись и на Донецком направлении - враг обстреливал предметстье Авдеевки из стелкового оружия и гранатометов.

Отметим, что накануне, 5 марта, боевиками в зоне проведения АТО также были осуществлены три обстрела, в результате чего был ранен боец ВСУ.

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