



Ресторан Вавилон на 8 марта - 06.03.2018 16:25

Ресторан Вавилон готовит замечательное празднование по случаю Международного женского дня. Если вы планируете отлично отдохнуть, насладиться праздничной атмосферой, вкусными блюдами и качественным обслуживанием, то ресторан Вавилон - это именно то, что вы ищете!



Заказ столиков по тел. (050) 662-20-00

Изысканная обстановка ресторана, ненавязчивое внимание обслуживающего персонала, отличный сервис и тщательно разработанное меню от талантливых мастеров кулинарного дела предлагает вам ресторан Вавилон. По случаю празднования Международного женского дня - 8 марта - мы подготовили для вас праздничное меню, красиво оформленные залы и массу приятных сюрпризов, которые создадут прекрасное настроение в этот праздничный день и подарят только наилучшие эмоции.

В ресторане Вавилон мы подготовили для вас акционные условия - два человека по цене одного! Ведь вдвойне приятней, когда вы получаете качественное обслуживание и вкусные блюда по комфортной для вас цене. Ресторан Вавилон ценит своих клиентов и делает все возможное, чтобы любой праздник принес море удовольствие.Подарите своей любимой женщине элегантный подарок - пригласите ее провести вечер в ресторане Вавилон, а все остальное сделает персонал ресторана.

Цены - 500 грн с человека. Начало празднования - в 17:00.

Платиновая Буковина, Черновцы

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