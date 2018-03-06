



На Буковине садовод выращивает бананы и грейпфруты - 06.03.2018 14:43

Буковинец Иван Галипа дома выращивает экзотические фрукты и другие дары природы. В его тропическом саду можно отыскать апельсины, грейпруты, бананы, кофейное дерево, , папайю, лавр и многое другое.

Иван делится - выращивать тропические растения в собственной теплице было для него мечтой с детства. Никаких химических удобрений буковинец не использует, поскольку ест свои плоды сам и угощает ими родных и близких.

Садовод отметил, что у себя на подоконнике любой желающий может вырастить лимон из тех, которые продаются в магазинах. Что касается собственных достижений, то Иван Галипа больше всего гордится бананами, которые выращивает самостоятельно. Всего в его тропической теплице растет шесть видов бананов, и одно дерево может дать в сезон до 70 килограммов урожая. Также имеются и ананасы, и уже даже был получен первый плод.

Буковинец отметил, что в его экзотической коллекции растений каждое уже давало плоды. Главный секрет выращивания растений, которые не характерны для нашей местности - это выращивание их не из косточек, а из ростков. Иван Галипа отмечает, что в будущем будет проводить экскурсии по своей теплице, чтобы желающие смогли собственными глазами увидеть, как растут экзотические растения.

Платиновая Буковина

Всі новини