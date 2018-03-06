



Велосипеды - секрет здоровья и улучшения экологии - 06.03.2018 10:57

До 10 тысяч преждевременных смертей в года в странах Европы сможет предотвратить развитие влосипедных дорог.

Было проведено соответствующее исследование, которое показало, что на здоровье жителей европейских городов оказывают существенное влияение качество и, само собой, количество велосипедных транспортных путей.

Чтобы результат стал ощутимым, и положительное влияение велосипедной инфраструктуры было заметным, необходимо улучшение структуры общих транспортых потоков в городах за счет увеличения велосипедных путей как минимум до 25%. Это означает, что велосипеды станут транспортом для примерно четверти жителей. Это позволит существенно снизить уровень загрязнения воздуха, поскольку автомобилей на дорогах станет меньше. Также речь идет о сокращении количества дорожных аварий по той же самой причине. Не стоит забывать также и о пользе поездок на велосипеде, которые возмоляют повысить физическую активность и выносливость людей.

Соответствующее исследование было проведено частично за срества ЕС. Его провели на базе 167 городов Европы. Данные по Лондону, к примеру, показали - благодаря развитию велоинфраструктуры города и увеличению количества велосипедных путей удалось предотвратить 1210 преждевременных смертей. Если улучшать велоинфраструктуру повсеместно, результаты могут быть еще более впечатляющими.

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