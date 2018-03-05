



Робота податкової в Чернівцях 8-9 березня 2018 - 06.03.2018 09:29

8 і 9 березня у Центрі обслуговування платників - вихідний

З метою організації якісного виконання органами ДФС покладених завдань з обслуговування платників податків, запобігання виникненню можливих ризиків несвоєчасного та неякісного прийняття податкової звітності та надання адміністративних послуг, Чернівецька ОДПІ повідомляє про режим роботи ЦОП у святкові та вихідні дні:

07 березня 2018 року — робочий день до 17.00. год.;

08 та 09 березня 2017 року — вихідні дні;

10 березня - у режимі чергування (за необхідності, із залученням спеціалістів відповідних структурних підрозділів) до 13.00. год.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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