Робота податкової в Чернівцях 8-9 березня 2018- 06.03.2018 09:29
8 і 9 березня у Центрі обслуговування платників - вихідний
З метою організації якісного виконання органами ДФС покладених завдань з обслуговування платників податків, запобігання виникненню можливих ризиків несвоєчасного та неякісного прийняття податкової звітності та надання адміністративних послуг, Чернівецька ОДПІ повідомляє про режим роботи ЦОП у святкові та вихідні дні:
07 березня 2018 року — робочий день до 17.00. год.;
08 та 09 березня 2017 року — вихідні дні;
10 березня - у режимі чергування (за необхідності, із залученням спеціалістів відповідних структурних підрозділів) до 13.00. год.
Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ
Коментарі (0)
Другие новости:
Канадский университет ищет преподавателя магии Вуз в Канаде подыскивает кандидата на должность преподавателя магии. И ладно, если бы речь шла о высшем учебном
- 06.03.2018 11:46
- 06.03.2018 11:46
Велосипеды - секрет здоровья и улучшения экологии До 10 тысяч преждевременных смертей в года в странах Европы сможет предотвратить развитие велосипедных дорог.
- 06.03.2018 10:57
- 06.03.2018 10:57
В Черновцах - показ фильма Гнездо горлицы В Черновцах проходит проект "Весна. Женщина. Черновцы", в рамках которого 6 марта в кинотеатре для всех желающих состоится показ фильма
- 06.03.2018 10:28
- 06.03.2018 10:28
Нафтогаз направит в Стокгольм новый иск против Газпрома Как сообщил главный коммерческий директор Нафтогаза Украины Юрий Витренко, украинская нефтегазовая компания намерена
- 06.03.2018 09:54
- 06.03.2018 09:54
В Киев с рабочим визитом едет Федерика Могерини Представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини направляется в Украину
- 06.03.2018 09:23
- 06.03.2018 09:23
В Банилові-Підгірному зловмисник викрав майна на 35 тис грн Загальна сума викраденого майна складає майже 35 тисяч гривень. За це зломщику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.
- 05.03.2018 17:41
- 05.03.2018 17:41
На Буковині продовжують вилучати незаконно збережену зброю На Буковині триває оперативно-профілактична операція «Зброя та вибухівка», метою якої є стабілізація обстановки щодо незаконного обігу зброї, боєприпасів і вибухівки.
- 05.03.2018 17:12
- 05.03.2018 17:12
Победители конкурса Червона рута в Черновцах 3-4 марта в Черновицкой областной филармонии проходил Черновицкий этап Всеукраинского отборочного конкурса фестиваля "Червона рута".
- 05.03.2018 16:55
- 05.03.2018 16:55
Водій рейсового автобуса в Чернівцях збив неповнолітню Автопригода сталася третього березня вранці по вулиці Калинівській. З обласного центру перевізник вирушив до
- 05.03.2018 16:22
- 05.03.2018 16:22
В Подмосковье в ДТП попал автобус с украинцами В Чеховском районе Подмосковья произошла дорожная авария - рейсовый автобус столкнулся со снегоуборочной машиной. Как отмечается
- 05.03.2018 16:19
- 05.03.2018 16:19