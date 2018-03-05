



На Буковині продовжують вилучати незаконно збережену зброю - 05.03.2018 17:12

На Буковині триває оперативно-профілактична операція «Зброя та вибухівка», метою якої є стабілізація обстановки щодо незаконного обігу зброї, боєприпасів і вибухівки.

Отримавши інформацію, що місцевий житель зберігає вдома зброю, оперативники Заставнівського відділення поліції спільно з дільничними офіцерами навідалися до чоловіка. У суботу, 3-го березня, під час санкціонованого обшуку за місцем проживання 43-річного жителя райцентру поліцейські виявили та вилучили 4 метри кулеметної стрічки, корпус бойової гранати «РГД-5» без запалу та набої калібру 9 міліметрів. Пояснити їх походження чоловік так і не зміг.

Аналогічне правопорушення цього ж дня задокументували працівники Вижницького відділення поліції. Зупинивши увечері у селі Банилові автомобіль «Фольксваген Гольф» на іноземній реєстрації під керуванням 23-річного жителя сусіднього села, правоохоронці виявили та вилучили обріз мисливської рушниці без маркування та ідентифікуючих ознак.

Ще один випадок незаконного поводження зі зброєю поліцейські зафіксували 4 березня у Глибоцькому районі. Порушником виявився 30-річний громадянин однієї з африканських держав. Під час оперативно-профілактичної операції «Мігрант» дільничний офіцер Глибоцького відділення поліції виявив іноземця без документів. Крім цього, правоохоронці вилучили у чоловіка металевий кастет.

По всіх зазначених випадках порушення законодавства слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вилучену зброю та боєприпаси направлено на дослідження до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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