



Водій рейсового автобуса в Чернівцях збив неповнолітню - 05.03.2018 16:22

Автопригода сталася третього березня вранці по вулиці Калинівській. З обласного центру перевізник вирушив до Городенківського району на Франківщині, але з міста так і не виїхав.

68-річний житель Прикарпаття, керуючи автомобілем «Мерседес Спринтер», допустив наїзд на 17-річну дівчину. На момент скоєння ДТП 17-річна жителька Новоселиччини перетинала проїжджу частину по пішохідному переходу.

Внаслідок автопригоди травмована дівчина була госпіталізована до міської дитячої клінічної лікарні.

Як показало медичне освідчення, водій транспортного засобу був тверезий.

За фактом ДТП відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. На даний час тривають слідчі дії.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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