В марте Черновцы примут еще 6 троллейбусов

- 05.03.2018 15:04
В марте Черновцы примут еще 6 троллейбусов

Еще шесть бывших в употреблении троллейбусов привезут в Черновцы до конца этого марта, как сообщил Михаил Олексюк, исполняющий обязанности начальника Черновицкого троллейбусного управления.

Компания "Ф-Мережа" одержала победу в тендере на поставку в Черновцы троллейбусов. Представители данной фирмы обещали доставить в Черновцы шесть единиц б/у элеткротранспорта до 16 марта. речь идет о трех троллейбусах Skoda 14Тr, а также о трех троллейбусах-гармошках Skoda 15Тr.

При сумме тендера на покупку шести троллейбусов 6,6 миллионов гривен фирма "Ф-Мережа" предложила шесть единиц элеткротранспорта за 5,8 миллиона гривен, благодаря чему и выиграла тендер.

В ЧТУ отмечают. что тендер оказался весьма удачным, поскольку удалось сэкономить 800 тысяч гривен, что практически равно стоимости одного б/у троллейбуса.

Платиновая Буковина, Черновцы

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