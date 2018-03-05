



Рак можно уничтожить температурным воздействием - 05.03.2018 14:12

Американские исследователи открыли новый способ борьбы с раковыми клетками. Как было установлено, эти клетки могут уничтожаться благодаря вниянию низких и высоких температур.

В лабораторных условиях были выращены раковые клетки, на которые ученые оказывали температурное воздействие - как низкими, так и высокими температурами. Это привело к гибели большей части клеток. Оставшиеся клетки начали делиться и образовывать новую опухоль.

После исследователи пошли на следующий шаг. Сначала клетки они заморозили, а после нагрели. Это привело к практически полному укничтожению раковых клеток.

Те же клетки, которым удалось уцелеть, дальше делиться не смогли.

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