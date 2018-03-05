С 1 сентября на Буковине заработает Новая начальная школа

- 05.03.2018 11:34
С 1 сентября на Буковине заработает Новая начальная школа

По словам главы Черновицкой областной госадминистрации Александра Фищука, область получила финансы на реформу образования. Так, в общей сложности было предоставлено 33 миллиона 705,3 тысячи гривен на персональные мобильные устройства для первоклассников, интерактивные мультимедийные электронные устройства для обучения, интерактивные доски и WiFi в классах. Об этом губернатор Черновицкой области сообщил на совещании по вопросам введения реформы децентрализации при участии глав районных госадминистраций и объединенных территориальных общин.

Из общей суммы предполагается выделить 8 миллионов гривен на покупку школьных автобусов, а также одноместных парт-трансформеров.

По словам Фищука, начальная Новая украинская школа заработает с 1 сентября 2018 года. Благодаря таким мерам станет возможным модернизация общего среднего образования в Украине и в области. Учителя первых классов до сентября должны пройти соответствующее обучение. Перед учителями будет стоять задача научить детей учиться, анализировать явления, а также применять на практике полученные знания.

Кроме того, в области существует необходимость создания инклюзивно-ресурсных центров для обнаружения и сопровождения деток с особыми потребностями. Такие центры должны быть в раойнах и объединенных территориальных общинах, и на их оборудование уже есть средства.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: реформа образования украины, реформа начальной школы, новая начальная школа буковина

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