



С 6 марта в Украине начнется потепление - 05.03.2018 09:56

В Украине на текущей неделе ожидается потепление, как отметила синоптик Наталья Диденко.

Пределы Украины с понедельника покидает последний циклон, что означает завершение снегопадов. Ночная температура составит примерно -9... -15 градусов, тогда как днем прогнозируется от -4 до -9 градусов.

На понедельник, 5 марта, в Украине ожидается пребывание сухого антициклона. В столице погода обещает быть морозной и без осадков.

Постепенное повышение температуры воздуха начнется со вторника, 6 марта. В среду прогнозируются осадки. В то же время, метеорологи отмечают, что с более холодной воздушная масса сменится теплой, то есть, погода начнет постепенно обретать весенний характер.

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