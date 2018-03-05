С 6 марта в Украине начнется потепление- 05.03.2018 09:56
В Украине на текущей неделе ожидается потепление, как отметила синоптик Наталья Диденко.
Пределы Украины с понедельника покидает последний циклон, что означает завершение снегопадов. Ночная температура составит примерно -9... -15 градусов, тогда как днем прогнозируется от -4 до -9 градусов.
На понедельник, 5 марта, в Украине ожидается пребывание сухого антициклона. В столице погода обещает быть морозной и без осадков.
Постепенное повышение температуры воздуха начнется со вторника, 6 марта. В среду прогнозируются осадки. В то же время, метеорологи отмечают, что с более холодной воздушная масса сменится теплой, то есть, погода начнет постепенно обретать весенний характер.
Коментарі (0)
Другие новости:
Еще на два международных поезда билеты можно купить онлайн Билеты на еще два международных поезда можно будет с 5 марта приобрести через онлайн-сервис Укрзализныци
- 05.03.2018 11:18
- 05.03.2018 11:18
Черновчан приглашают на урок по дрессировке собак В Черновцах планировалось бесплатное занятие по дрессировке собак. Предполагалось, что мероприятие состоится в прошлую субботу
- 05.03.2018 10:35
- 05.03.2018 10:35
На Франковщине потерялись четверо лыжников Рядом с Яремче в Ивано-Франковской области осуществляются поиски пропавших лыжников, которые исчезли накануне, 4 марта, как сообщают
- 05.03.2018 10:18
- 05.03.2018 10:18
Буковинці задекларували доходи вже на 41 млн грн Як розповів заступник начальника управління, начальник відділу адміністрування податків і зборів Чернівецького управління ГУ ДФС
- 05.03.2018 09:33
- 05.03.2018 09:33
Как определить нехватку йода в организме Йод для здоровья человека является одним из важных элементов, поскольку его наличие или отсутствие в рационе оказывает
- 03.03.2018 17:46
- 03.03.2018 17:46
Увеличенные пенсии военным начнут платить уже с марта Подготовительная работа для старта выплаты пенсий бывшим военнослужащим в Украине после перечисления уже была завершена, как информируют представители
- 03.03.2018 16:41
- 03.03.2018 16:41
Американский ученый вывел время возможной третьей мировой войны Американский математик Аарон Клаузер из университета в Боулдере, штат Колорадо, провел рассчеты даты начала третьей мировой войны
- 03.03.2018 16:13
- 03.03.2018 16:13
300 пьяных водителей задержаны на Буковине за 2 месяца За два месяца 2018 года в Черновицкой области за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения были задержаны 300 водителей
- 03.03.2018 15:38
- 03.03.2018 15:38
Порядок розрахунку знижки на навчання Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що право на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року зберігається за платником до
- 03.03.2018 15:12
- 03.03.2018 15:12
Под Авдеевкой погиб украинский боец, двое ранены По сообщению спикера Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрия Гуцуляка, в течение прошлых суток в районе Авдеевки погиб
- 03.03.2018 14:49
- 03.03.2018 14:49