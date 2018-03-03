Порядок розрахунку знижки на навчання

- 03.03.2018 15:12
Порядок розрахунку знижки на навчання

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що право на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року зберігається за платником до кінця податкового року, наступного за звітним.

Тобто, для реалізації права на податкову знижку за 2017 рік, платнику податку необхідно заповнити та подати до податкової інспекції за своєю податковою адресою (місцем проживання фізичної особи) податкову декларацію про майновий стан і доходи до кінця 2018 року.

Якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним, не використає своє право на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься – п.п.166.4.3 п.166.4 ст.166 ПКУ.

Наведемо алгоритм нарахування податкової знижки на суму коштів, сплачених за навчання платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення: 

- На підставі підтверджуючих документів визначається сума витрат, яку дозволяється включити до податкової знижки.

- Визначається база оподаткування шляхом віднімання від загального річного оподатковуваного доходу сум застосованих податкових соціальних пільг та сум витрат, які дозволено включити до податкової знижки (інформацію щодо сум нарахованого загального річного оподатковуваного доходу, застосованих податкових соціальних пільг, утриманого податку на доходи фізичних осіб (далі - ПДФО) фізичні особи отримують у вигляді довідки про доходи від свого роботодавця).

Чернівецька ОДПІ  звертає увагу, що платнику податку повертається не сума витрат, понесена платником податку як сплата за навчання, а податок на доходи фізичних осіб внаслідок зменшення бази оподаткування: сума загального річного оподатковуваного доходу платника податку, отриманого у вигляді заробітної плати зменшується на суму витрат, дозволених до включення до податкової знижки.

Отже, якщо внаслідок здійсненого перерахунку виникає переплата ПДФО, то сума, що має бути повернена платнику податку, зараховується на його банківський рахунок, відкритий у будь-якому комерційному банку, або надсилається поштовим переказом на адресу, зазначену в податковій декларації про майновий стан і доходи, протягом 60 календарних днів після надходження такої податкової декларації до фіскального органу.

Приклад розрахунку:

Батько поніс у 2017 році витрати на навчання сина (чи іншого члена сім’ї першого ступеня споріднення) у розмірі 20000 грн.

За 2017 рік батько отримав 150 000 грн. заробітної плати, з якої утримано 27000 грн. податку на доходи фізичних осіб(18% від отриманого доходу). Податкова соціальна пільга до заробітної плати батька не застосовувалася.

Розраховуємо суму податку на доходи фізичних осіб, яка підлягає поверненню внаслідок застосування платником права на податкову знижку:

1. Визначаємо базу оподаткування, з урахуванням витрат на навчання:

 150000 – 20000 = 130000 грн.

1. Визначаємо суму податку на доходи фізичних осіб із цієї бази:

130000 х 18% = 23400 грн.

1. Визначаємо суму ПДФО, яка підлягає поверненню (шляхом різниці між фактично утриманим податком та податком, який слід утримати внаслідок застосування податкової знижки): 27000 – 23400 = 3600 грн. 

Таким чином, сума ПДФО, яка підлягає поверненню внаслідок застосування платником права на податкову знижку, складає 3600 грн.

Фізична особа, яка має право скористатися податковою знижкою щодо суми коштів, сплачених за навчання, на вимогу контролюючого органу, крім декларації про майновий стан і доходи, надає: відповідні платіжні та розрахункові документи, зокрема, квитанції, фіскальні або товарні чеки, прибуткові касові ордери; договір з навчальним закладом; довідку про отримані у звітному році доходи; документи, які підтверджують ступінь споріднення (у разі компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти члена сім’ї першого ступеня споріднення); тощо.

Для прискорення проведення контролюючим органом розрахунку сум, що підлягають поверненню з бюджету, і забезпечення правильності визначення зазначених сум доцільно надавати до контролюючого органу копії зазначених документів.

Нагадаємо, що підставою для отримання податкової знижки є декларація, яка подається до органів ДФС за місцем проживання (реєстрації) по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: податкові знижки, знажика на навчання, податкова чернівці

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